ప్రభుత్వ వైద్యులకు షాక్: ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ పై తెలంగాణా ప్రభుత్వ నిషేధం; వారికి మాత్రమే!!

Telangana

Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న వైద్యులు, మళ్లీ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండడం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యులు, తన ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ పైన ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడం, ప్రభుత్వాసుపత్రిలో పనిపైన దృష్టి పెట్టకపోవడంతో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేసే వైద్యులు బయట ప్రాక్టీస్ చేయడాన్ని నిషేధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

English summary

The Telangana government has decided to give a shock to government doctors. Issued orders imposing a ban on private practice. However, govt said the ban would only apply to doctors who would be recruited soon.