ఆ గ్రామంలో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి షాక్.. రేవంత్ రెడ్డి పాట పెట్టి రచ్చ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నల్గొండ జిల్లా: మునుగోడు ఎమ్మెల్యే గా రాజీనామా చేసి, మళ్లీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి మునుగోడు నియోజకవర్గంలోని ఓ గ్రామస్తులు షాకిచ్చారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఇప్పటికే గ్రామగ్రామాన పర్యటిస్తూ ప్రజల మద్దతును కూడగట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ని ఓ గ్రామంలోని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నిలదీశారు. దీంతో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఖంగు తిన్నారు. ఇంతకు ఏం జరిగిందంటే..

English summary

Congress activists gave a shock to Komatireddy Rajgopal Reddy in Tungapadu village of Nampally Mandal in Munugodu Constituency. They stopped him from speaking in tungapadu, and asked why he has changed the party.