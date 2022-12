మేయర్ విజయలక్ష్మికి షాక్.. ఎమ్మెల్యే బేతి సుభాష్ రెడ్డి వర్గం ఆందోళనతో తెరపైకి కొత్తపంచాయితీ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పార్టీ నేతలకు మధ్య ఉన్న అంతర్గత కలహాలు ఒకటొకటిగా బయటకు వస్తున్నాయి. ఎక్కడ చూసినా పార్టీ నేతల మధ్య సఖ్యత లేదు. తాజాగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ విజయలక్ష్మికి, ఉప్పల్ ఎమ్మెల్యే బేతి సుభాష్ రెడ్డి కి మధ్య పొసగటం లేదు అన్నది తాజాగా జరిగిన ఒక సంఘటన తో బయటకు వచ్చింది.

English summary

Mayor Vijayalakshmi, who went to initiate various development works in Uppal, had a bitter experience from BRS leaders. MLA Bethi Subhash Reddy followers interrupted the Mayor asking how she would do the program without protocal.