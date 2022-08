Telangana

వరంగల్ లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి గట్టి దెబ్బ తగలబోతుంది. మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు సోదరుడు ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయడానికి రెడీ అయ్యారు. ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు టిఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా వార్తల నేపధ్యంలో ఆయన తాజాగా అనుచరులతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక ఆ సమావేశాలలో ఆయన తన ఆవేదన వెళ్లగక్కుతూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆగస్టు 7వ తేదీన టిఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయనున్నట్లు ఎర్రబెల్లి ప్రదీప్ రావు ప్రకటించారు.

Shock to TRS party in warangal. Appeasement of trs with Errabelli Pradeep Rao failed. Errabelli pradeep rao said that he Will Resign to TRS On August 7