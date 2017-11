వార్త విని షాకయ్య: విజయవాడ బోటు ప్రమాదంపై తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్

హైదరాబాద్/విజయవాడ: విజయవాడ సమీపంలో కృష్ణా నదిలో పవిత్ర సంగమం వద్ద జరిగిన పడవ బోల్తా ఘటనపై తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

ఇలా మరింత ప్రాణనష్టం తప్పింది, స్పీడ్ బోట్ ఉంటే: కళ్ల ముందే భర్తను కోల్పోయిన మహిళ బాధ

మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. పవిత్ర సంగమం వద్ద నిన్న సాయంత్రం జరిగిన ప్రమాదంలో 19 మంది వరకు మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే.

Shocked to learn about the tragic boat accident in Krishna dist, A.P. Heartfelt condolences to the bereaved families🙏