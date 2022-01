ఫీవర్ సర్వేలో షాకింగ్ విషయాలు: ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో ఎన్ని లక్షల మందికి కరోనాలక్షణాలు ఉన్నాయంటే..

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా ఉద్ధృతి నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన తెలంగాణ సర్కార్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఫీవర్ సర్వే చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేపట్టిన ఫీవర్ సర్వేలో షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా మంది ప్రజలు జ్వరం, జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి వంటి లక్షణాలతో బాధపడుతున్నట్లుగా ఆరోగ్య సిబ్బంది గుర్తించారు. ప్రతి నలుగురిలో ఒకరికి ఏదో ఒక ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నట్టు గుర్తించారు. ఇక కొన్ని కుటుంబాలకు కుటుంబాలే అనారోగ్యంతో మంచం ఎక్కిన పరిస్థితిని ఆరోగ్య సిబ్బంది గుర్తించారు.

English summary

A total of 90 lakh households in Telangana have been surveyed for fever. Another 6.58 lakh people were also examined in hospital OPs. A total of 4,00,283 people have been diagnosed with corona symptoms so far in this study.