Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

రంగారెడ్డి జిల్లా కడ్తాల్‌లో పోలీసులు భగ్నం చేసిన రేవ్ పార్టీకి సంబంధించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అది పేరుకే బర్త్ డే పార్టీ అని... లోపలంతా అశ్లీల నృత్యాలతో హోరెత్తించారని తెలుస్తోంది. ఈ పార్టీలో 30 మంది జంటలు సహా 70 మంది సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్లు పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. నిర్వాహకులతో పాటు 67 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేయగా మిగతావారు పరారీలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

A rave party was busted which is held at the Box Container Farmhouse near the Kattal Mandal Center in outskirts of Hyderabad. The party was arranged by Varun Gowd and was organised by Zeeshan Ali Khan and Anvesh. A total of 70 young men and women took part in it.