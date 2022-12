కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీపై కొత్త కిరికిరి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ పార్టీ పేరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ గా మారుతుందని, త్వరలో ఎన్నికల కమీషన్ బీఆర్ఎస్ పై ప్రకటన ఇచ్చే అవకాశముందని టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ తో పాటు, పార్టీ శ్రేణులంతా ఎదురుచూస్తుంటే, ఊహించని విధంగా కెసిఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పై కొత్త లొల్లి వచ్చిపడింది.

పార్టీ మార్పుపై కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సంచలనం; షర్మిల ఘటన; కవిత స్కామ్ పైనా ఇలా!!

A young man from Warangal district's Narsampeta constituency has written a letter to the Election Commission saying that if the Central Election Commission allows the BRS party, it should be given to him.