ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసులో సీఎం కేసీఆర్ బిగ్ మిస్టేక్ వల్లే సీబీఐ ఎంట్రీ.. వాట్ నెక్స్ట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎమ్మెల్యేలకు ఎర కేసులో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ అనుకున్నది ఒకటైతే అయ్యింది మాత్రం వేరొకటి. ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో చాలా పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసి మరీ బిజెపిని ఇరికించారని భావించిన బి ఆర్ ఎస్ కు ఇప్పుడు సిబిఐ ఎంట్రీతో అనుకోని కష్టాలు వచ్చిపడ్డాయి. అంతా పక్కా ప్లాన్ గా చేసినప్పటికీ, సీఎం కేసీఆర్ చేసిన ఒక పెద్ద మిస్టేక్ ఇప్పుడు సిబిఐ ఎంటర్ అయ్యేదాకా తీసుకు వచ్చింది అన్న చర్చ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది.

English summary

A shocking turn has taken place in the case of MLAs poaching case. CBI gave entry because of KCR's mistake. With this, there will be a debate whether CM KCR will also be targeted by the CBI.