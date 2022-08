జనగామ చిన్నారిని హతమార్చిన చైన్ స్నాచర్ కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్.. కన్నతల్లే కసాయి!!

Telangana

జనగామ జిల్లాలో చైన్ స్నాచింగ్ కి వచ్చిన దొంగ పాపను నీటి సంపులో పడేసి హతమార్చిన ఘటన కేసు కొత్త మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసును విచారిస్తున్న పోలీసులు చైన్ స్నాచింగ్ కోసం ఎవరూ రాలేదని, తల్లి బిడ్డను దొంగ హతమార్చి కట్టుకథ అల్లింది అని గుర్తించారు.

English summary

A shocking twist has taken place in the case of a chain snatcher who killed a child in Janagaon district. The police found that mother killed baby due to the child's illness and threw the child into the water well.