సీఎం కేసీఆర్ కు ప్రేమతో బూట్లు.!ఒక్కరోజు తనతో పాదయాత్ర చేయాలన్న షర్మిళ.!

కేసీఆర్ కు దమ్ముంటే, తన పాలనపై నమ్మకం ఉంటే ఒక్క రోజైనా తాను పింపిస్తున్న బూట్లు వేసుకొని పాదయాత్రకు రావాలని వైయస్ఆర్ టీపి అధినేత్రి వైయస్ షర్మిళ సవాల్ విసిరారు.

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుకు వైయస్సార్ టీపి అధినేత్రి వైయస్ షర్మిళ బూట్లను పంపించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తను చేస్తున్న పాదయాత్రలో కనీసం ఒక్కరోజైనా పాల్గొని ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకోవాలని సవాల్ చేసారు వైయస్ షర్మిళ. సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు పాలన అద్భుతమంటున్నారని, ఇదే దేశం మొత్తం అమలు చేస్తామంటున్న చంద్రశేఖర్ రావు కు ఛాలెంజ్ విసురుతున్నానన్నారు షర్మిళ. తనతో పాదయాత్రకు వచ్చి సమస్యలు ఏం లేవని రుజువు చేయాలని, సీఎం సమ్యలు ఏం లేవని చూపిస్తే తాను తన ముక్కు నేలకు రాసి రాజకీయాలు మానేసి ఇంటికి వెళ్లిపోతానని, సమస్యలు ఉంటే సీఎం రాజీనామా చేసి ఒక దళితుడిని ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని, సీఎం కు . మీకు దమ్ముంటే ఈ సవాల్ స్వీకరించాలన్నారు షర్మిళ.

English summary

YSRTP chief YS Sharmila sent shoes to Telangana CM Chandrasekhar Rao. He challenged him to participate at least one day in the padayatra he is doing in Telangana state and know the hardships of the people