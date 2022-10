ఉప్పల్ నుండి ఎల్బీనగర్ వరకు సిగ్నల్ ఫ్రీ ప్రయాణం!నాగోల్ ఫ్లైఓవర్ ను ప్రారంభించిన మంత్రి కేటీఆర్!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ నగరం విస్తరిస్తున్న కొద్ది అంతకు తగ్గట్టుగా మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని, భావి తరాల వారికి ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ప్రణాళికతో ముందుకు పోతున్నట్లు రాష్ట్ర మున్సిపల్, పరిపాలన పట్టణాభివృద్ధి ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కె.తారక రామారావు స్పష్ఠం చేసారు. సిగ్నల్ రహిత, మెరుగైన రవాణా వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి జిహెచ్ఎంసి ఆధ్వర్యంలో స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమం ద్వారా చేపట్టిన నాగోల్ ఫ్లై ఓవర్ ను మంత్రి కేటీఆర్ బుధవారం ప్రారంభించారు.

English summary

State Minister for Municipal, Administration, Urban Development and IT Industries, Kalvakuntla Taraka Rama Rao on Wednesday inaugurated the Nagole flyover, which was undertaken through the Strategic Road Development Program under the auspices of GHMC to strengthen signal-free and better transport system.