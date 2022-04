సింగరేణి కేసీఆర్ కుటుంబ ఆస్తి కాదు.!కవిత చేతిలో సీఎండి కీలుబొమ్మ.!ఈటల సంచలన ఆరోపణలు.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఆదిలాబాద్/హైదరాబాద్ : సింగరేణిని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు తన కుటుంబ ఆస్తిగా మారుస్తున్నారని, వారి ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తున్నారు. కల్వకుంట్ల కవితకు సింగరేణిని అప్పగించారని, కవిత చెప్తేనే సీఎండీ గారు స్పందిస్తారని బీజేపి హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ సంచలన ఆరోపణలు చేసారు.సింగరేణి సంస్థను ప్రైవేటీకరణ చేస్తారని, రాష్ట్ర గులాబీ నేతలు చేస్తున్న విష ప్రచారం తప్పని, దీనిపైన బహిరంగ చర్చకు సిద్దమన్నారు ఈటల రాజేందర్.

English summary

Chief Minister Chandrasekhar Rao is turning Singareni into his family property and they continue to dominate. BJP Huzurabad MLA Etala Rajender alleged that Singareni was handed over to Kalwakuntla Kavita and that the CMD would respond if the Kavita was told.