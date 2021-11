ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ తో పోరాటం చేసిన సిరివెన్నెల .. మరణానికి కారణాలు చెప్పిన కిమ్స్ వైద్యులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆది భిక్షువు వాడినేది కోరేది.... బూడిదిచ్చేవాడినేది అడిగేది అంటూ వైరాగ్యం గురించి చెప్పినా, జగమంత కుటుంబం నాది, ఏకాకి జీవితం నాది అంటూ జీవిత సత్యాన్ని బోధించినా, నిగ్గదీసి అడుగు ఈ సిగ్గులేని జనాన్ని అగ్గితోటి కడుగు ఈ సమాజ జీవశ్చవాన్ని అంటూ సామాజిక పోకడలను వేలెత్తి చూపినా అది సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రికే సాధ్యం. తెలుగు సినిమా ప్రపంచాన్ని ఉర్రూతలూగించి, ఎన్నో అర్థవంతమైన పాటలను, స్ఫూర్తిదాయకమైన పాటలను, సందర్భోచితమైన అద్భుతమైన పాటలను రాసి సినీగేయ రచయితగా సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి.

Kims doctors say Sirivennela Sitarama Sastri had lung cancer, some part removed six years ago, and now another lung cancer has been removed some part again, after which he died of kidney failure due to various illnesses.