గ్లామర్ కోసం డ్రగ్స్ వాడుతున్నారు-టీఆర్ఎస్‌ నేతలపై బండి సంచలన ఆరోపణలు-అన్నీ బయటపెడుతామంటూ...

టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలోని నేతలపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రభుత్వంలో ఉన్న కొంతమంది నేతలు గ్లామర్ కోసం డ్రగ్స్ వాడుతున్నారని ఆరోపించారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చాక టీఆర్ఎస్ నేతలకు రక్త పరీక్షలు చేయిస్తామన్నారు. తనను బట్టతల,గుండు అని విమర్శిస్తున్నవాళ్ల సంగతి చెబుతానని హెచ్చరించారు. భాష విషయంలో కేసీఆరే తనకు గురువు అని... అందుకే గురుదక్షిణగా కేసీఆర్ భాషను కేసీఆర్‌కే అప్పజెప్పుతున్నానని పేర్కొన్నారు. ఓవైపు వరదలతో రాష్ట్రం అతలాకుతలమవుతుంటే... కేసీఆర్ ఢిల్లీలో ఉన్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేసీఆర్ రాష్ట్రంలో ఉన్నా... ఢిల్లీలో ఉన్నా ప్రజలకు చేసేదేమీ లేదన్నారు. ప్రజా సంగ్రామ యాత్రలో భాగంగా బుధవారం(సెప్టెంబర్ 8) సంగారెడ్డిలో సంజయ్ పాదయాత్ర చేశారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల మీదుగా ఆయన యాత్ర సంగారెడ్డి జిల్లాలోకి చేరుకుంది.ఈ సందర్భంగా శివంపేటలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.

English summary

BJP state president Bandi Sanjay made sensational remarks against the leaders of the TRS government. Some leaders in the government have been accused of using drugs for glamour. He said after BJP comes to power, they should conduct blood tests for TRS leaders.