అమ్మ లేకుండా బ్రతకలేనని.. తల్లికి అంత్యక్రియలు చేసిన శ్మశానవాటికలోనే తనయుడు ఆత్మహత్య.. విషాద ఘటన

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

అమ్మ లేకుండా ఉండలేకపోయిన ఓ తనయుడు తల్లి మరణించిన రోజే ఆమెకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించిన స్మశాన వాటిక లోనే ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. సంక్రాంతి పండుగ సమయంలో అత్యంత విషాదకరమైన ఈ ఘటన హైదరాబాద్ కాచిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది.

English summary

The tragic incident took place in Hyderabad when a son committed suicide at the cemetery where his mother cremated. The son committed suicide because he could not live without her mother.