Statue Of Equality: భక్తులకోసం సమతామూర్తి సందర్శనా వేళలు ప్రకటన.. ఎప్పటినుండి అంటే

సమానత్వ విగ్రహంగా పిలువబడే రామానుజాచార్య 216 అడుగుల భారీ విగ్రహాన్ని దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆవిష్కరించి జాతికి అంకితం చేసిన విషయం తెలిసిందే. శంషాబాద్ సమీపంలోని ముచ్చింతల్ లో 45 ఎకరాల సువిశాల స్థలంలో త్రిదండి చిన్న జీయర్ స్వామి నిర్మించిన ఆలయంలో ఈ భారీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. ఇది భారతదేశంలో రెండవ ఎత్తైన విగ్రహం. ఈ విగ్రహాన్ని సందర్శించడానికి ఇప్పటికే పలువురు ప్రముఖులు, భక్తులు చాలామంది సమతా మూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించడానికి వెళ్తున్నారు. అయితే సమతా మూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించాలని భావిస్తున్న భక్తుల కోసం నిర్వాహకులు సందర్శన వేళలు ప్రకటించారు.

Organizers have announced visit times for devotees who wish to visit the Statue Of Equality Center. Visiting hours will be effective from March 9, organizers said.