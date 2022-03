హోలీ నాడు పిడిగుద్దులు.. ఆ ఆట ఆడకుంటే అరిష్టం : వింత ఆచారం ఎక్కడో తెలుసా!!

Telangana

హోలీ పండుగ అంటే అందరూ సరదాగా రంగులు పూసుకుని జరుపుకుంటారు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం లోని ఒక గ్రామం లో హోలీ పండుగ అంటే ఆరోజు ముష్టిఘాతాలకు దిగుతారు. ఇష్టమొచ్చినట్టుగా పిడిగుద్దులతో కొట్టుకుంటారు. అలా పిడిగుద్దులాట ఆడకుంటే తమకు ఎంతో నష్టం జరిగిపోతుంది అని తెగ ఫీల్ అయిపోతారు. ఇంతకీ ఎక్కడా ఆ గ్రామం, ఏంటి ఆ విశేషం అంటే

fisticuffs fight is a traditional game of Hunsa village in Nizamabad district. This game is played by the Hunsa villagers on the occasion of colours festival Holi for the prosperity and wellness of their village.