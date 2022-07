విచిత్రం: బీజేపీలో అలా.. కాంగ్రెస్ లో ఇలా.. కీలకనేతల తీరుతో అధిష్టానాలకు తంటాలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రానున్న ఎన్నికలను అన్ని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటున్నాయి. అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీని గద్దె దించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రావాలని కాంగ్రెస్, బీజేపీలు శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఇక టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పటికే రెండు దఫాలుగా రాష్ట్రంలో పాలనా పగ్గాలు చేపట్టి అధికారంలో కొనసాగుతుండగా, మూడోసారి కూడా పవర్ కోసం పవర్ ఫుల్ పాలిటిక్స్ సాగిస్తుంది. అయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీతో తలపడటానికి శత విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్న కాంగ్రెస్, బీజేపీ పార్టీలలో కీలక నేతల తీరు ప్రస్తుతం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశం అవుతుంది.

Key leaders in BJP do not go to constituencies. And the main leaders in the Congress will not come out of the constituencies. This situation has become a headache for the high commands. It became the reason for the strange situation.