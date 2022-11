సినీ వినీలాకాశంలో వెలుగువెలిగిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ .. 340కిపైగా చిత్రాలు.. సాగించిన ప్రస్థానమిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆకాశంలో ఒక తార.. నాకోసం వచ్చింది ఈవేళ అంటూ ప్రేక్షకుల మనసులను ఉర్రూతలూగించిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఇకలేరు. సినీ వినీలాకాశంలో తనదైన స్టైల్ లో ప్రేక్షక లోకాన్ని ఉర్రూతలూగించిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఎవరికీ అందని అనంతలోకాలకు చేరిపోయారు.

English summary

Superstar Krishna, who lit up the tollywood cinema, passed away today. Find out about his historical journey and career. He acted in more than 340 films.