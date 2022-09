లొంగిపోయిన మావోయిస్ట్ ఫిర్యాదు.. అజ్ఞాత మావోయిస్ట్ ఆజాద్ పై విప్లవోద్యమ చరిత్రలోనే సంచలన కేసు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

విప్లవోద్యమ చరిత్రలోనే ఊహించని ఒక తొలి కేసు నమోదైంది. లొంగిపోయిన మావోయిస్ట్ చేసిన ఫిర్యాదుతో అజ్ఞాత మావోయిస్ట్ పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల పోలీసులు ఈ సంచలన కేసును నమోదు చేశారు. అరెస్టైన చర్ల ఎల్ జి ఎస్ కమాండర్ రజిత ఫిర్యాదుతో అజ్ఞాత మావోయిస్టు పార్టీ నాయకుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇక దీని వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Police have registered a case under section 354 of IPC against Maoist Azad on the complaint of surrendered Maoist Charla LGS commander Rajitha. It is known that this is the first sensational case in the history of maoist movement.