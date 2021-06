పీవీ మన ఠీవీ.!మాజీ ప్రధానికి తెలంగాణ సర్కార్ సముచిత గుర్తింపు.!నెక్లెస్ రోడ్ లో కాంస్య విగ్రహం ఏర్పాటు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : దివంగత మాజీ ప్రధాని పీవీ నర్సింహా రావుకు సముచితం గౌరవం కల్పిస్తోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. పార్టీలు వైరైనా తెలుగు, తెలంగాణకు సంబంధిచిన వ్యక్తి కావడంతో పీవి రాజకీయ సేవలను చిరస్మరణీయం చేయాలని తెలంగాణ సర్కార్ భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అందుకే పార్టీలకతీతంగా వినూత్న గుర్తింపును కల్పించాలని అడుగులు వేస్తోంది. ఈనెల 28న దివంగత మాజీ ప్రదాని పీవీ నర్సింహా రావు జయంతి సందర్బంగా ఆయన కాంస్య విగ్రహాన్ని నెక్లెస్ రోడ్ లో ఆవిష్కరించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం.

English summary

The Telangana government is paying due respect to the late former Prime Minister PV Narsimha Rao.The Telangana government is preparing to unveil a bronze statue of the late former Prime Minister PV Narsimha Rao in Necklace Road on the occasion of his birthday on June 28.