వైద్య విద్యార్థులకు టీ సర్కార్ తీపికబురు.!సీట్లలో 85% లోకల్ రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : స్వరాష్ట్రంలో ఉంటూ డాక్ట‌ర్ చ‌దవాల‌నుకునే వారికి తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం శభవార్త చెప్పింది. మైనారిటీ, నాన్ మైనారిటీ మెడికల్ కాలేజీల్లో ఎంబీబీఎస్‌, బీడీఎస్- బి కేట‌గిరీ సీట్ల‌లో కేటాయించే 35శాతం సీట్ల‌లో 85శాతం సీట్లు తెలంగాణ విద్యార్థుల‌కే ద‌క్కేలా అడ్మిషన్ల నిబంధనలు సవరిస్తూ వైద్యారోగ్య శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు గురువారం జీవో నెంబర్ 129, 130 లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. దీంతో రాష్ట్రం లోని మొత్తం 24 ప్రైవేటు మెడికల్ కాలేజీల్లోని 1,068 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు అదనంగా తెలంగాణ విద్యార్థుల‌కే ల‌భించ‌నున్నాయి.

English summary

Telangana government has given good news to those who want to study doctor. The Department of Health has issued an order amending the admissions rules so that 85% of the 35% of seats allotted in MBBS, BDS-B category seats in minority and non-minority medical colleges will be allotted to Telangana students.