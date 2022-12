టార్గెట్ రేవంత్ రెడ్డి; తెగేదాకా లాగుతున్న కాంగ్రెస్ సీనియర్లు.. రంగంలోకి ప్రియాంకా గాంధీ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రచ్చ కొనసాగుతూనే ఉంది . తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సీనియర్లు తాడోపేడో తేల్చుకుంటామని చెబుతూ రేవంత్ రెడ్డిని బాహాటంగానే వ్యతిరేకిస్తూ తిరుగుబాటు కొనసాగిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ల వ్యూహాలకు చెక్ పెట్టడం కోసం రేవంత్ రెడ్డి ఊహించని స్టెప్ వేశారు. టిడిపి నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చి పని చేస్తున్న సీతక్క తో పాటు 12 మంది పార్టీ పదవులకు రాజీనామా చేసి తాము సాధారణ కార్యకర్తలుగా ఉంటామని తేల్చి చెప్పారు . కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్లు అనవసరంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరువు తీస్తున్నారని నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఇంతకాలంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ లో పనిచేస్తున్నా ఇంకా టిడిపి ఎక్కడిదని వారు ప్రశ్నించారు.

Congress senior leaders are fighting against Revanth Reddy on TPCC. It is reported that Priyanka Gandhi has entered the field for the dispute of Telangana Congress leaders. And it remains to be seen how she will solve this problem.