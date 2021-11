ఫైనల్లీ తీన్మార్ మల్లన్నకు బెయిల్ మంజూరు ..ఇప్పుడైనా మల్లన్నను కేసీఆర్ సర్కార్ విడిచిపెడుతుందా? హాట్ డిబేట్

Telangana

అనేక చీటింగ్ కేసులలో ఇరుక్కుని గత రెండు నెలలకు పైగా జైలు జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్న తీన్మార్ మల్లన్న అలియాస్ చింతపండు నవీన్ కు తెలంగాణ హైకోర్టు ఎట్టకేలకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. హైదరాబాద్ చిలకలగూడాతో సహా రాష్ట్రంలోని వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో నమోదైన కేసులలో తీన్మార్ మల్లన్న ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఒక కేసులో బెయిల్ పై బయటకు రాగానే మరో కేసులో తీన్మార్ మల్లన్నను ఇరికించి జైలుకు పంపించారని చర్చ ప్రధానంగా జరిగింది. ఇక ఈ కేసులలో సతమతమవుతున్న తీన్మార్ మల్లన్నకు తెలంగాణ హైకోర్టు ఎట్టకేలకు సోమవారం నాడు బెయిలు మంజూరు చేసింది.

The Telangana High Court has finally granted bail to teenager Mallanna alias Chintapandu Naveen, who has been lodged in jail for more than two months for being involved in several cheating cases. He will be released from jail on Monday evening.