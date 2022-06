మతసామరస్యానికి ప్రతీకలు తెలంగాణ బోనాలు.!ఘనంగా నిర్వహిస్తామన్న మంత్రి తలసాని.!

Telangana

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ సంస్కృతిని చాటి చెప్పే విధంగా బోనాల ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక, మత్స్య, పాడి పరిశ్రమల అభివృద్ధి, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖల మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ చెప్పారు. సోమవారం ఎమ్సీహెచ్ఆర్డీలో మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అధ్యక్షతన బోనాల ఉత్సవాల నిర్వహణ, ఏర్పాట్లపై సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్ర కరణ్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్, సికింద్రాబాద్ మహంకాళి దేవాలయం, అంబర్ పేట మహంకాళి దేవాలయం, గోల్కొండ దేవాలయం, ఉమ్మడి దేవాలయాలు తదితర దేవాలయాల కమిటీ సభ్యులు, బోనాల ఉత్సవాల నిర్వహకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Minister of State for Animal Husbandry, Fisheries and Dairy Development and Cinematography Talsani Srinivas Yadav said that the Bonalu festival would be held in a manner that reflects the culture of Telangana. On Monday, a meeting was held at the MCHRD under the chairmanship of Minister Talsani Srinivas Yadav on the organization and arrangements for the Bonalu festivities.