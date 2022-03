తెలంగాణ బడ్జెట్ 2.56లక్షల కోట్లు; దళిత బంధు బడ్జెట్ కేటాయింపులపై మంత్రి హరీష్ చెప్పిందిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ అసెంబ్లీలో 2022- 23 సంవత్సరానికి వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు మంత్రి హరీష్ రావు. 2.56లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి హరీష్ రావు ఈ బడ్జెట్లో దళిత బందుకు పెద్దపీట వేసినట్లుగా వెల్లడించారు. సామాజిక వివక్ష అంతమొందించే ఆయుధం తెలంగాణ దళిత బంధు కార్యక్రమం అని, ఈ కార్యక్రమం దేశానికే దిశానిర్దేశం చేస్తుందని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదని మంత్రి హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు. బడ్జెట్లో దళిత బంధు పథకం కింద 17,700 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించినట్లు ఆయన ప్రకటించారు.

English summary

Minister Harish Rao, who has introduced a budget of Rs 2.56 lakh crore, has said that the budget has given a big boost to the Dalit bandhu scheme. The budget allocates Rs 17,700 crore under the Dalit Bandhu scheme