telangana budget 2022: నల్లకండువాలతో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల నిరసన; ఆర్ఆర్ఆర్ ఏమన్నారంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలలో తొలిరోజే 2022-23 వార్షిక బడ్జెట్ ను అసెంబ్లీలో ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు, మండలిలో శాసన సభా వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో గవర్నర్ ప్రసంగం లేకుండా సభ ప్రారంభం కావడంపై తెలంగాణ బిజెపి ఎమ్మెల్యేలు ఆర్ ఆర్ ఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

English summary

BJP MLAs protested with black scarfs over the lack of a speech by the governor in Telangana state assembly budget meetings. RRR revealed that they are coming to the assembly to focus on public issues.