ప్రతిపక్షాలు లేకుండా 2గంటల పాటు బడ్జెట్ ప్రసంగం: కేంద్రంపై హరీష్ నిప్పులు; బుధవారానికి సభ వాయిదా

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. తొలిరోజు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టారు. మంత్రి హరీష్ రావు 2022- 23 సంవత్సరానికిగానూ వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు. 2,56,958. 51 కోట్ల బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి హరీష్ రావు వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపీట వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రజా సంక్షేమానికి పెద్ద పీట వేస్తూ బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేశామని పేర్కొన్నారు.

English summary

Minister Harish Rao fires back in budget speech on the Center during the Telangana Assembly budget meetings. The budget speech went on for 2 hours without opposition. The House finally adjourned to Wednesday.