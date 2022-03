తెలంగాణా బడ్జెట్ హైలైట్స్.. కేసీఆర్ మార్క్ బడ్జెట్లో వ్యవసాయానికి పెద్దపీట; కేటాయింపులు ఇలా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలలో మంత్రి హరీష్ రావు 2022- 23 సంవత్సరానికిగానూ వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు. 2,56,958. 51 కోట్ల బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి హరీష్ రావు వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపీట వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రజా సంక్షేమానికి పెద్ద పీట వేస్తూ బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేశామని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంలో కేంద్రం తీరుపై మండిపడ్డారు. 2022- 23 కేసీఆర్ మార్క్ బడ్జెట్ తెలంగాణ బడ్జెట్ 2 లక్షల 56 వేల కోట్లు కాగా రెవెన్యూ వ్యయం 1,89, 274 కోట్లుగా ఉన్నట్టుగా పేర్కొన్నారు. క్యాపిటల్ వ్యయం 29, 728 కోట్లని మంత్రి హరీష్ రావు వెల్లడించారు.

English summary

Minister Harish Rao introduced the annual budget for the year 2022-23 in the budget meetings of the Telangana Assembly. The budget is 2,56,958. 51 crores, Minister Harish Rao announced that the govt priority to agriculture and welfare.