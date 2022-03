Telangana Budget 2022: రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాలలో మెడికల్ కాలేజీలు; వైద్యరంగానికి భారీగా కేటాయింపులు

Telangana

తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాలలో తొలిరోజు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టారు. మంత్రి హరీష్ రావు 2022- 23 సంవత్సరానికిగానూ వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు. 2,56,958. 51 కోట్ల బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి హరీష్ రావు వైద్య రంగానికి పెద్దపీట వేస్తునట్లుగా వెల్లడించారు.

తెలంగాణా బడ్జెట్ హైలైట్స్.. కేసీఆర్ మార్క్ బడ్జెట్లో వ్యవసాయానికి పెద్దపీట; కేటాయింపులు ఇలా!!

Minister Harish Rao introduced the annual budget 2022-23. Harish Rao announced that govt was investing heavily in the medical sector, said that CM KCR has decided to set up govt medical colleges in all the districts in the next two years .