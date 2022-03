Telangana

తెలంగాణా రాష్ట్ర శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు సోమవారం ఉదయం 11 గంటల 30 నిమిషాలకు ప్రారంభం కానున్నాయి. మరికాసేపట్లో మంత్రి హరీష్ రావు 2022-2023 వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అసెంబ్లీలో ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు, శాసనమండలిలో శాసనసభా వ్యవహారాల మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. శాసనసభ సమావేశాల తొలిరోజే బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

Prior to the introduction of the budget, Minister Harish Rao worshipped film Nagir Venkateshwara Swamy. Then Harish Rao left for the assembly. As a minister, this is his third budget.