తెలంగాణా బడ్జెట్ సమావేశాలు: అస్త్ర,శస్త్రాలతో సభాపర్వానికి రెడీ; తొలిసారి సభకు ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేగా ఈటల!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. తొలిరోజే ఆర్థిక శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావు బడ్జెట్ ను సమర్పించనున్నారు. ఆ తర్వాత జరిగే బీఏసీ సమావేశంలో ఎన్ని పని దినాలు శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు నిర్వహించబడతాయి అనేది స్పష్టత రానుంది. రాష్ట్ర అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా ధీటైన అయిన బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టి ప్రతిపక్షాలను కట్టడి చేయాలని అధికార పార్టీ భావిస్తుంటే, ప్రతిపక్ష పార్టీలు మాత్రం కేసీఆర్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తూ శాసనసభ సమావేశాల సందర్భంగా ఇరకాటంలో పెట్టేందుకు వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి.

English summary

The budget session of the Telangana State Assembly will begin from today. The ruling opposition parties are ready with the House strategy. Harish Rao will introduce the budget on the first day.