రేపు తెలంగాణా కేబినేట్ అత్యవసర భేటీ; ధాన్యం కొనుగోలుపై కీలకనిర్ణయం తీసుకోనున్న కేసీఆర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రివర్గం మంగళవారం నాడు అత్యవసరంగా సమావేశం కానుంది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధ్యక్షతన మంగళవారం నాడు మధ్యాహ్నం ప్రగతి భవన్లో క్యాబినెట్ భేటీ జరగనుంది. ధాన్యం కొనుగోలు పై కేంద్రం వైఖరిని ఈ భేటీలో చర్చించి, తదుపరి భవిష్యత్తు ప్రణాళిక పై ఈ భేటీలో నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

English summary

KCR has decided to hold an emergency meeting of the Telangana cabinet tomorrow. Information that the purchase of paddy will be discussed at the meeting and a key decision will be taken.