సీఎం కేసీఆర్ కు హ్యాట్రిక్ సాధ్యమేనా - సర్వేలు తేల్చిందేంటి: సై అంటే సై..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ రెండో దఫా బాధ్యతలు చేపట్టి నాలుగేళ్లు పూర్తయింది. మూడో సారి అధికారం దక్కించుకొని హ్యాట్రిక్ కొట్టాలనేది కేసీఆర్ లక్ష్యం. రెండో దఫా నాలుగేళ్ల పాలనలో సక్సెస్ లు - వివాదాలు సమానంగా ఉన్నాయి. గవర్నర్ -కేంద్రంతో పోరాటానికే గత ఏడాది కాల సమయం గడిచిపోయింది. భారీగా పెట్టుబడులతో హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెరిగింది. మౌళిక వసతుల కల్పనకు ప్రాధాన్యత దక్కింది. రెండు సార్లు అధికారంలోకి తెచ్చిన టీఆర్ఎస్ జాతీయ పార్టీ బీఆర్ఎస్ గా ప్రమోషన్ దక్కించుంది. పలు హామీలు ఇంకా అమలు కాలేదు. మొత్తంగా కేసీఆర్ ఎనిమిదేళ్ల పాలన పూర్తయింది. మరి కొద్ది నెలల్లో ఎన్నికలకు సిద్దం అవుతున్న వేళ తెలంగాణ ప్రజలు మరోసారి కేసీఆర్ కు అధికారం కట్టబెడతారా..ఇప్పటి వరకు సాగిన పాలనకు ఎన్ని మార్కులిస్తారు. సర్వే నివేదికలు ఏం తేల్చాయి...

English summary

CM KCR completes 4years of administration in the second term, now the political war between BRS and BJP lead to many Eqautions.