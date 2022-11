ఏమో.. ఎవరి అదృష్టం ఎలా ఉందో ఎవరు చూడొచ్చారు?

Telangana

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని భారత రాష్ట్ర సమితిగా ఎందుకు మార్చారు? ఆయన అసలు లక్ష్యం ఏమిటి? నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఉన్న బలమైన కారణాలేంటి? జాతీయ పార్టీద్వారా ఎటువంటి రాజకీయం చేయబోతున్నారు? ఆయన వ్యూహాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? అంటూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా కూడా చర్చ జరిగింది.

Party leaders said that KCR, who is considered to have developed Telangana twice, is preparing to play a key role in the country's politics.