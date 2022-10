అంతా రెడీ... KCR గేమ్ ఆడేది అప్పటి నుంచే!!

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని భారత రాష్ట్ర సమితిగా పేరు మార్చిన ఆ పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు భవిష్యత్తులో పోషించబోయే పాత్ర కోసం రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు. భారతీయ జనతాపార్టీ విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ నరేంద్రమోడీ, అమిత్ షాకు వ్యతిరేకంగా టీఆర్ఎస్ ను జాతీయ పార్టీగా ప్రకటించినట్లు ఆయన బహిరంగంగానే చెప్పారు.

English summary

Chief Minister Kalvakuntla Chandrasekhar Rao, who has renamed Telangana Rashtra Samithi as Bharat Rashtra Samithi, is preparing the ground for the role he will play in the future.