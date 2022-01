తెలంగాణాపై కరోనా పంజా.. కోవిడ్ ఆంక్షల పొడిగింపు; నేటినుండే ఫీవర్ సర్వే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశవ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తోంది. ప్రస్తుతం కరోనా మహమ్మారి సామాజిక వ్యాప్తి కొనసాగుతుందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఇక రాజకీయ నాయకులను సైతం కరోనా మహమ్మారి వదలడం లేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా పంజా విసురుతున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అయితే వ్యాధి తీవ్రత ఎక్కువగా లేకపోవటం ప్రస్తుతం కాస్త ఊరటనిస్తుంది.

English summary

The extension of sanctions will continue with the throwing of the corona paw on Telangana. Fever survey will be conducted from today. Union Minister Kishan Reddy confirmed the corona as positive.