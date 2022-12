Jobs: నిరుద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పిన ప్రభుత్వం.. రాష్ట్రంలో ఇక ఉద్యోగాల జాతరే..!

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్రంలోని 9 వైద్య కళాశాలల్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. 3,897 పోస్టులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చినట్టు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీశ్‌రావు వెల్లడించారు. వైద్య కళాశాలలు, అనుబంధ ఆసుపత్రులకు పోస్టులు మంజూరు అయినట్లు ఆయన తెలిపారు. తెలంగాణలో ఇప్పటికే 17వేలకుపైగా పోలీసు ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తున్నామని మంత్రి తెలిపారు. ఈ శాఖలో మరో 2వేల పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని హరీశ్ రావు వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా త్వరలోనే ప్రభుత్వం నుంచి వెలువడే అవకాశం ఉంది.

English summary

The state government has given good news to the unemployed. The government has approved the recruitment of jobs in 9 medical colleges of the state.