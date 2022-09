జింఖానా గ్రౌండ్స్ లో తొక్కిసలాటపై తెలంగాణా సర్కార్ సీరియస్, నోటీసులిస్తామన్న అడిషనల్ సీపీ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

జింఖానా గ్రౌండ్స్ లో టి20 టికెట్స్ కోసం జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం సీరియస్ అయింది. ఇప్పటికే బ్లాక్ లో టికెట్లు అమ్మారు ఉన్న ఆరోపణలపై తెలంగాణ క్రీడా శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ పై సీరియస్ అయిన విషయం తెలిసిందే. బ్లాక్లో టిక్కెట్లు అమ్మారని తేలితే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కు ఆయన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇక తాజాగా టికెట్ల వ్యవహారంపై, టిక్కెట్ల విక్రయాల్లో చోటు చేసుకున్న తొక్కిసలాట ఘటనపై వివరణ ఇవ్వాలని తెలంగాణ సర్కార్ హెచ్సిఏను ఆదేశించింది.

English summary

Minister Srinivas Goud ordered the HCA to give an explanation on the stampede at the Gymkhana Grounds for T20 match tickets. Additional CP Chauhan said that notices will be issued.