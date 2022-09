ప్రజారోగ్యం కోసం తెలంగాణా ప్రభుత్వ మరో ముందడుగు: 12సెంట్రల్ మెడిసిన్ స్టోర్లు ఏర్పాటుకు ఆదేశాలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రజారోగ్యం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడానికి, ప్రజలకు అందుబాటులో ఔషధాలు అందించడానికి నిర్ణయం తీసుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోగుల ప్రాణాలను రక్షించే మందులు అందుబాటులో ఉండేలా, మందుల విషయంలో జాప్యం జరగకుండా చూసేందుకు, కొత్తగా 12 సెంట్రల్ మెడిసిన్ స్టోర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

English summary

Telangana government has taken another step forward for public health. The government has issued orders for the establishment of 12 central medicine stores in various districts of the state as per the requirement.