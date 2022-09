కుటుంబనియంత్రణ ఆపరేషన్లు వికటించి మహిళల మృతి ఘటన: తెలంగాణా సర్కార్ సీరియస్; చర్యలు షురూ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రంగారెడ్డి జిల్లా: ఇబ్రహీంపట్నం కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు వికటించి నలుగురు మహిళలు మృతి చెందిన ఘటనపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు మొదలు పెట్టింది. ఆపరేషన్లు వికటించి మహిళలు మృతి చెందిన ఘటనపై విచారణ జరిపిన సర్కార్ నివేదిక ఆధారంగా చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఈ ఘటనను సీరియస్ గా తీసుకున్న ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టర్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చెయ్యటంతో పాటు, సంబంధిత అధికారులపై బదిలీ వేటు వేసింది.

English summary

The Telangana government has become serious with the inquiry report on the death of women due to family planning operations ibrahimpatnam. The government which initiated the action against 13 people.