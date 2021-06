ముదురుతోన్న నీళ్ల పంచాయితీ-కృష్ణా బోర్డుకు తెలంగాణ ఫిర్యాదు-ఏపీ ప్రాజెక్టులను వెంటనే ఆపేయాలని...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నీళ్ల పంచాయతీ మళ్లీ ముదురుతోంది. కృష్ణా నదిపై ఏపీ ప్రాజెక్టులు నిబంధనలకు విరుద్దమని... ఈ ప్రాజెక్టుతో పాలమూరు ఎడారిగా మారే ప్రమాదం ఉందని తెలంగాణ వాపోతోంది.మరోవైపు కేటాయింపులకు లోబడే తాము ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్నామని ఏపీ ప్రభుత్వం చెబుతోంది. తాజాగా ఈ వివాదానికి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డుకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఏపీ ప్రాజెక్టులను తక్షణమే ఆపేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి రజత్ కుమార్ కృష్ణా బోర్డు ఛైర్మన్‌ చంద్రశేఖర్ అయ్యర్‌కు లేఖ రాశారు.

English summary

The Telangana government has lodged a complaint with the Krishna River Ownership Board over AP projects. AP asked to take steps to stop the projects immediately. State Irrigation Department Special Secretary Rajat Kumar Krishna wrote a letter to Board Chairman Chandrasekhar Iyer to this effect.