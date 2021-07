హుజురాబాద్ బరిలో తెలంగాణ జన సమితి... ఇకపై అన్ని ఎన్నికల్లో పోటీ... కోదండరాం కీలక ప్రకటన

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

హుజురాబాద్ ఉపఎన్నికలో తెలంగాణ జన సమితి పోటీ చేస్తుందని ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు కోదండరాం తెలిపారు. పార్టీ విధి విధానాలపై త్వరలోనే అంతర్గత సమీక్ష ఉంటుందన్నారు. పార్టీ నిర్మాణంలో లోపాలను గుర్తించి వాటిని సరిదిద్దుకుంటామని... పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. తెలంగాణ అమరవీరుల ఆశయ సాధన కోసం తెలంగాణ జన సమితి కృషి చేస్తుందన్నారు. హైదరాబాద్‌లోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఆదివారం(జులై 11) కోదండరాం మీడియాతో మాట్లాడారు.

English summary

Kodandaram, the party president, said the Telangana Jana Samithi would contest the Huzurabad by-election. He said there would be an internal review on party duty policies soon. He said that we will identify the shortcomings in the party structure and correct them ... We will take steps to strengthen the party.