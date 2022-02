తెలంగాణా కుంభమేళా; మేడారం మహాజాతర రేపటి నుండే..తల్లుల ఆగమనం కోసం వనమంతా జనమే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద గిరిజనజాతర మేడారం జాతర . తెలంగాణా కుంభమేళా అయిన మేడారం జాతర రేపటి నుండి ప్రారంభం కానుంది. గిరిజనుల ఆరాధ్య దైవంగా కొలుస్తున్న సమ్మక్క-సారలమ్మ మేడారం జాతర నేపధ్యంలో వనమంతా జనసంద్రంగా మారింది . జాతీయస్థాయిలో గుర్తించబడిన మేడారం జాతర ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి చాలా ఘనంగా జరుగుతోంది. వివిధ రాష్ట్రాల నుండి కోట్లాదిగా వచ్చే భక్తులతో మేడారం కుంభ మేళాను తలపిస్తుంది.

విగ్రహాలు లేని విశిష్టమైన సమ్మక్క సారలమ్మల జాతర చాలా ప్రశస్తమైనది. కొండా కోనల్లో గిరిజన సాంప్రదాయాల మేరకు నిర్వహించే ఈ జాతరకు ఇప్పటికే ఇసుకేస్తే రాలనంత మంది భక్తులు వెళ్తున్నారు. ఎడ్ల బండ్ల నుండి హెలికాఫ్టర్ వరకు రవాణా సౌకర్యాలతో అటు ప్రాచీన సంస్కృతి , ఆధునిక నాగరికతల మేళవింపుగా మేడారం జాతర అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది.

English summary

Medaram maha jatara the tribal Jatara is celebrated once in two years in the month of Magha masam for a period of 4 days starting from tomorrow. telangana govt arranged all facilities for the medaram maha jatara.