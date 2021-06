షాకింగ్ విషయం చెప్పిన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ .. సీజన్ తో సంబంధం లేకుండా కరోనా సోకే అవకాశం !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశాన్ని కరోనా మహమ్మారి పట్టి పీడిస్తోంది. ప్రస్తుతం కరోనా కేసులు తగ్గినట్టే కనిపిస్తున్న పరిస్థితులు దేశమంతటా కనిపిస్తున్నాయి. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ కరోనా కేసులు తగ్గుతున్న నేపథ్యం ఒకింత ఊరటనిస్తున్న సమయంలో తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ షాకింగ్ విషయం వెల్లడించింది. వ్యాధుల క్యాలెండర్ ను విడుదల చేసిన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అందులో కరోనా మహమ్మారి కి సంబంధించి షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పింది.

English summary

The shocking news was revealed by the Telangana Medical Health Department at a time of declining corona cases in the state of Telangana, released a calendar of seasonal diseases along with in which shocking news related to the corona epidemic.