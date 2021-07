జగన్ తీరు దొంగే దొంగ అన్నట్టు .. రేవంత్ పగటి వేషగాడు : తెలంగాణా మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి హాట్ కామెంట్స్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య తాజాగా చోటు చేసుకున్న జల వివాదాలపై తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కేంద్రానికి లేఖలు రాయడం దొంగే దొంగ అన్న చందంగా ఉందని మండిపడ్డారు. సీఎం జగన్ ఎన్ని రోజులు లేఖలు రాసినా, ఎన్ని కుయుక్తులు చేసినా, కేంద్రం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసినా, ఆయన ఆటలు సాగవని జగదీశ్ రెడ్డి విమర్శించారు.

English summary

Telangana Power Minister Jagadish Reddy has made hot comments on the latest water disputes between Andhra Pradesh and Telangana. AP CM YS Jagan Mohan Reddy was incensed that writing letters to the Center over water dispute. Jagadish Reddy has criticized Revanth reddy also.