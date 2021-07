Telangana

తెలంగాణ రాజకీయంలో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొద్ది నెలల క్రితం వరకూ స్తబ్దుగా సాగిన ఇక్కడి రాజకీయం ఇప్పుడు క్రమంగా వేడెక్కుతోంది. టీపీసీసీ చీఫ్‌గా రేవంత్ రెడ్డి బాధ్యతలు చేపట్టడం... షర్మిల సారథ్యంలో కొత్త పార్టీ ఏర్పాటవుతుండటం... ఇదే తరుణంలో హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక ఉండటం రాష్ట్రంలో పొలిటికల్ హీట్ పెంచుతోంది. ఇప్పటిదాకా తిరుగులేకుండా సాగిన టీఆర్ఎస్ ప్రస్థానాన్ని మారుతున్న రాజకీయ ముఖచిత్రం ఎంతమేర ప్రభావితం చేస్తుందన్నది ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోన్న అంశం.అటు టీఆర్ఎస్ కూడా పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయడంపై ఫోకస్ చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎల్.రమణ లాంటి నేతలు టీఆర్ఎస్‌లో చేరేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

English summary

Telangana TDP president L Ramana will meet Chief Minister KCR on Thursday (July 8) at Pragati Bhavan in the afternoon. It is learned that he will meet the Chief Minister along with Minister Errabelli Dayakar Rao and Jagitya MLA Sanjay Kumar.