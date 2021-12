ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తితో సెల్ఫ్ లాక్ డౌన్ ప్రకటించిన తెలంగాణా గ్రామం; నిర్ణయం వెనుక పెద్దకథ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని మరోమారు కరోనా కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ వణికిస్తుంది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలోనూ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు బాగా పెరుగుతున్నాయి. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ ఒమిక్రాన్ కేసుల నమోదు కొనసాగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ఓ గ్రామం పది రోజులపాటు సెల్ఫ్ లాక్ డౌన్ ను ప్రకటించింది. పది రోజులపాటు ప్రజలెవరూ బయటకు రావద్దని, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారిని ఎవరిని గ్రామంలోనికి రానివ్వ వద్దని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

For the first time in the state of Telangana, people have voluntarily announced a lockdown in Gudem village in Mustabad zone of Rajanna Sirisilla district due to the Omicron variant