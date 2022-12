దుబ్బాకలో ఉద్రిక్తత: బస్టాండ్ ప్రారంభోత్సవంపై బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ; కొనసాగుతున్న టెన్షన్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దుబ్బాక లో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. దుబ్బాక మండలం హబ్సిపూర్ గ్రామంలో గోడౌన్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్, బిజెపి కార్యకర్తలు బాహాబాహీకి దిగారు. దుబ్బాక బస్టాండ్ ప్రారంభోత్సవం నేపద్యంలో ఇరు పార్టీల మధ్య చోటుచేసుకున్న వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే మంత్రి హరీష్ రావు గోడౌన్ ప్రారంభోత్సవం చేస్తుండగా బిజెపి కార్యకర్తలు అక్కడికి చేరుకుని నిరసన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో అక్కడే ఉన్న బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు బిజెపి కార్యకర్తలతో వాగ్వాదానికి దిగడంతో మంత్రి హరీష్ రావు జోక్యం చేసుకుని ఇరు వర్గాలకు సర్ది చెప్పాల్సి వచ్చింది.

English summary

There was tension in Dubbaka. The BRS vs BJP dispute over the inauguration of the bus stand continues. Tension can be seen in the bahabahi environment of the activists of both the parties.